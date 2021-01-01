Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Harris, Simmons'a desteğini gösterdi!: "O da insan!"

Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, Ben Simmons'a verdiği desteği dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, Ben Simmons'a verdiği desteği dile getirdi.

Harris, takım toplantılarının ardından sosyal medyadaki takipçilerinden Simmons'ın mahremiyetine saygı duymalarını istedi:

"Bir olaya dışarıdan bakıp birçok varsayım yapmak, özellikle bu alanda süper insanlar olarak tasvir edilen biz sporculara karşı oldukça kolay bir şey. Sizden genel olarak duygularınız olmaması veya zor bir dönemden geçmemeniz bekleniyor.

O yüzden önclikle onun bir insan olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer kötü bir dönemden geçiyorsa, zaman zaman buna saygı duymalı ve bunu bir takım, organizasyon ve taraftarlar olarak, sonuna dek gözden geçirmeliyiz.

Çünkü kendisi buradayken oldukça iyi oynayıp kazanmamıza yardımcı oluyor ve sonra herkesten destek görüyor. Lakin biz 'Son zamanlarda benim için ne yaptın?' sorusuna odaklandığımız bir dünyada yaşıyoruz.

Yani şu anda daha fazla desteğe ihtiyacı var. Takım olarak onun yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu da gruba iletmiştim. Ve umarım bu mesajım taraftarlar, organizasyondaki herkes ve doğrusu sizler için de açık ve nettir."

Simmons'ın 76ers'a, zihinsel olarak beklentilere göre oynamaya hazır olmadığını söylediği bildirilmişti. Philadelphia'nın, Simmons'a yardımcı olmak adına ihtiyaç duyduğu kaynakları sunmaya devam ettiği de belirtilmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal