Harris, Simmons'a desteğini gösterdi!: "O da insan!"

Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, Ben Simmons'a verdiği desteği dile getirdi.



Harris, takım toplantılarının ardından sosyal medyadaki takipçilerinden Simmons'ın mahremiyetine saygı duymalarını istedi:



"Bir olaya dışarıdan bakıp birçok varsayım yapmak, özellikle bu alanda süper insanlar olarak tasvir edilen biz sporculara karşı oldukça kolay bir şey. Sizden genel olarak duygularınız olmaması veya zor bir dönemden geçmemeniz bekleniyor.



O yüzden önclikle onun bir insan olduğunu anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer kötü bir dönemden geçiyorsa, zaman zaman buna saygı duymalı ve bunu bir takım, organizasyon ve taraftarlar olarak, sonuna dek gözden geçirmeliyiz.



Çünkü kendisi buradayken oldukça iyi oynayıp kazanmamıza yardımcı oluyor ve sonra herkesten destek görüyor. Lakin biz 'Son zamanlarda benim için ne yaptın?' sorusuna odaklandığımız bir dünyada yaşıyoruz.



Yani şu anda daha fazla desteğe ihtiyacı var. Takım olarak onun yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu da gruba iletmiştim. Ve umarım bu mesajım taraftarlar, organizasyondaki herkes ve doğrusu sizler için de açık ve nettir."



Simmons'ın 76ers'a, zihinsel olarak beklentilere göre oynamaya hazır olmadığını söylediği bildirilmişti. Philadelphia'nın, Simmons'a yardımcı olmak adına ihtiyaç duyduğu kaynakları sunmaya devam ettiği de belirtilmişti.



