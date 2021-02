Harris, Embiid'in 50 sayısıyla ilgili: "Çocuklarıma anlatacağım!"

Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, dün gece Chicago Bulls karşısında 50 sayıyla kariyer rekorunu kıran takım arkadaşı Joel Embiid'e övgüler yağdırdı.



Harris, Embiid'in 50 sayı, 17 ribaund, 5 asist, 2 top çalma, 4 blokluk dominant performansı sonrası, kariyerinde asla daha iyi biriyle oynamayacağını söyledi:



"Çocuklarıma bir gün Joel Embiid ile oynadığımı söyleyeceğim. Bana birlikte oynadığım en iyi oyuncunun kim olduğunu sorduklarında, Joel Embiid diyeceğim. Onunla sahada olmak benim için bir onur."



"AMACIM, ÇIKTIĞIM HER AN DOMİNE ETMEK"



Embiid, kariyerinin en yükseği olan 30.5 sayı ortalamasının yanı sıra, 11.0 ribaund ve 3.5 asist istatistiklerine ulaşmış olduğu bu sezonda nasıl bu kadar dominant olduğunu sorulduğunda, yanıtı şu oldu:



"Oyun benim için yavaşlamış gibi geliyor. Geçen yıl ile bu yılın arasındaki tek farkın koçluktan çok, sahada olduğum her dakika rakibi domine etme arzum olduğunu söyleyebilirim. Geçen yıl zor bir dönem geçiriyordum, iyi değildim. Ve (Sixers basketbol operasyonları başkanı Daryl) Morey'nin kadroya şutörleri katarak yaptığı hamleler de çok yardımcı oldu.



Ama dediğim gibi, koçlukla ilgili değil, önemli olan daha iyiye gitmem ve her gece savunmada ve hücumda bunu devam ettirmeye istekli olmam."