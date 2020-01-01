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Harris: "Durant ve Kyrie ile oynamak için öyle heyecanlıyım ki!"

Brooklyn Nets guardı Joe Harris, takım arkadaşları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in tekrar oynamaya geri dönmeleri üzerine heyecanını paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets guardı Joe Harris, takım arkadaşları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in tekrar oynamaya geri dönmeleri üzerine heyecanını paylaştı.

Harris, Nets Wire'a, sakatlıklarından sağlıklı bir şekilde döndükleri için, Durant ve Irving'in Nets ile harika bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi:

"Bu adamlarla oynamak için o kadar heyecanlıyım ki. Kevin, sakatlıktan geri dönme açısından harika görünüyor. Aynı şeyi Ky için de duydum.

Bu adamların çoğu, uzun süredir kendilerini rahatsız eden şeylerle uğraşıyordu ve görünüşe bakılırsa, sağlıklı olmak ana öncelikleriydi. Ve sanırım daha uzun bir ölü sezon geçirdiğimiz için bir bakıma şanslıydık.

Bubble'da oynamamış olsalar da, bu onlara iyileşmeleri ve sağlıklı olmaları için zaman tanıdı ve umarım bu durum, gelecek yıl harika bir sezon geçirmelerinin yolunu açar."

Durant ve Irving'in sağlıklı bir şekilde kadroya geri dönmesiyle, Nets'in gelecek sezon şampiyonluk yarışmacısı olması bekleniyor.


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