Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, LA Clippers'taki eski koçu Doc Rivers ile yeniden bir araya gelme konusundaki düşüncelerini paylaştı.



Harris, bir sezon boyunca (2018-19) Rivers altında oynamıştı ve tecrübeli koçun, 76ers'a ne getireceğini bildiğini Sixers Wire'a açıkladı:



"Ortaya ne koyacağını biliyorum. Bizleri sorumlu tutacak. Gerçekten gitmek istediğimiz noktaya varmamız için bizi motive edecek ve zorlayacak biri olacak. Bu gruptaki yetenek seviyesini ve kabiliyetimizi anlayan bir adam. Kendi kendime düşünüyorum, şahsen mutluyum ve şu ana kadar onun etrafında biraz zaman geçirebilmek bile heyecan verici."



Harris'in önümüzdeki sezon Sixers ile farklı bir rolü olması ve koç Rivers'ın gelişinin, Philadelphia'yı şampiyonluk yarışına sokması bekleniyor.



Beş yıllık maksimum sözleşmesinin ikinci sezonuna giren Harris, 2019'da Clippers tarafından Sixers'a takas edilmişti.



