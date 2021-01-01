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Harris: "Dirk'ün, Mavericks'te hissesi olmalı!"

Eski Dallas Mavericks oyuncusu Devin Harris, takımın efsane ismi Dirk Nowitzki'nin gelecekte Mavericks'in bir hissesine sahip olması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Dallas Mavericks oyuncusu Devin Harris, takımın efsane ismi Dirk Nowitzki'nin gelecekte Mavericks'in bir hissesine sahip olması gerektiğini söyledi.

Yıllar önce Mavs'in sahibi Mark Cuban, Dirk'ün bir gün ekibinin küçük bir hissesine sahip olması fikrine dair heyecanını paylaşmıştı.

Landon Buford ile yaptığı bir röportajda Harris, Dirk'ün takımda bir hisse sahibi olması gerektiğine dair düşünceye destek oldu:

"Bence oldukça uygun. Bu organizasyon için yaptıklarının yanı sıra, her şeyini ortaya koyarak bir şampiyonluk kazandırmıştı. Bana kalırsa ona karşı bir övgü sunmak adına uygun bir yol olur. Ona bir hisse verip, takım içi tartışmalarda yer alarak bazı kararları onun almasına izin verilebilir "

Dirk, 2011'de Mavericks'e organizasyon tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu kazandırmıştı.


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