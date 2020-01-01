Harris: "76ers ile beklentileri karşılayamadık"

Philadelphia 76ers forveti Tobias Harris, 76ers'ın bu sezon boyunca kısmen sakatlıklardan dolayı kimya sorunları yaşadığını itiraf etti.



Harris, ESPN'in "First Take" programında şu ifadeleri kullandı:



"Dürüst konuşacağım, tüm yıl boyunca çok iyi bir kimyaya sahip değildik. Herkesi bir araya getirmemiz biraz zaman aldı, başından sonuna kadar sakatlıklarla mücadele ettik."



Harris ayrıca takımın bu sezon başarısız olduğunu, ancak ligin yeniden başlamasının Sixers'a potansiyellerini göstermek için yeni bir şans verdiğini de sözlerine ekledi.



"Bu yıl şimdiye kadar beklentileri karşılayamadık. Ancak Orlando'da sahaya çıkıp sadece top oynamak ve başarabileceğimiz şeyi aşağı yukarı gösterebilmek için yeni bir fırsatımız var."



