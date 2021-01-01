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Harrington: "Jordan, Kwame'yi yetiştirmekle uğraşmak istemedi"

Eski NBA oyuncusu Al Harrington, Kwame Brown'ın Draft edildiği Washington Wizards'taki başarısızlığının gerçek nedenini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Al Harrington, Kwame Brown'ın Draft edildiği Washington Wizards'taki başarısızlığının gerçek nedenini açıkladı.

2001 NBA Draftı'nda Wizards tarafından 1. sıradan seçilmiş olan Kwame, NBA kariyerinde bekleneni veremediğinden ötürü, birçok kişinin eleştiri oklarına maruz kalmıştı.

Ancak Harrington, Brown'ın ligde başarılı olamamasının tek suçlusunun kendisi olmadığını öne sürdü.

Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile birlikte "Club Shay Shay" podcastinde yer alan Harrington, Wizards'ın Kwame'yi hiçbir zaman başarılı olacak biçimde konumlandırmadığını ve takımdaki veteranların, kendisine bir çaylağın alması gereken desteği ve rehberliği sağlamadıklarını söyledi:

"Onu pek orada istemeyen bir veteran takımına gitmişti. Michael Jordan o sezon şampiyonluk kazanmayı arzuluyordu ve liseli bir çocuğu yetiştirmekle uğraşmak istemiyordu.

Duyduğuma göre diğer veteranlardan da pek destek görmemiş. Özgüven eksikliği olan biriydi. Bazen size bu özgüveni sağlayacak veteranlara ihtiyaç duyarsınız."

Brown'ın gelecekte bir süperstar olacağı öngörülmüş olsa da, ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratmış ve maç başına 14.3 dakika süre alarak, 4.5 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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