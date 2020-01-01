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Harrell, sezonun ilk maçını kaçıracak!

LA Clippers forveti Montrezl Harrell'ın henüz Orlando bubble'ına dönmediği ve sezonun Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak ilk maçını kaçıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers forveti Montrezl Harrell'ın henüz Orlando bubble'ına dönmediği ve sezonun Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak ilk maçını kaçıracağı bildirildi.

Yahoo Sports'dan Chris Haynes, Yılın Altıncı Adamı ödülü adayı Harrell'ın, Perşembe günü Lakers'a karşı oynanacak sezon açılışını kaçırdığını bildirdi. Clippers forveti, geçtiğimiz haftadan bu yana mazeret olarak kişisel bir meselesi nedeniyle takımıyla değil ve NBA kampüsünde bulunmuyor.

Orlando'ya döndükten sonra, Harrell'ın takım ile normal basketbol aktiviteleri için izin almasından önce, iki gün karantinaya alması gerekecek.

Yakın zamanda sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan Harrell, sezonda aldığı süre (27.8 dakika), sayı (18.6) ve ribaundlarda (7.1) kariyerinin en yüksek ortalamalarını yakalıyor.


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