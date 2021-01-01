Harrell, serbest kalmak yerine Lakers'ta kalabilir

Los Angeles Lakers forveti Montrezl Harrell'ın serbest oyuncu olmak yerine takımda kalmayı seçebileceği bildirildi.



Harrell, Los Angeles ekibiyle geçirdiği çalkantılı ilk yılın ardından kariyerinin en büyük kararlarından biriyle karşı karşıya.



29 Temmuz'da Harrell, Lakers'ta kalıp kalmayacağına veya sınırsız serbest oyuncu olup olmayacağına karar vermek durumunda kalacak.



Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre Harrell, 2021-22 sezonu için 9.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu almaya meyilli olarak, Lakers'ta kalmayı tercih edebilir:



"Harrell hakkındaki en son istihbarat, onun katılmaya meyilli olabileceğini gösteriyor."



Trezz normal sezonda maç başına 22.9 dakika sahada kalarak %62.2 şut isabetiyle 13.5 sayı ve 6.9 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Bununla birlikte, Lakers'ın koçluk ekibi, fizik eksikliği ve savunma tarafındaki eksiklikleri nedeniyle Harrell'ın rolünü azaltmış ve kendisinin yerine Andre Drummond ve Marc Gasol'a daha fazla dakika vermişti.



