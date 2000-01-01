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"Harrell, Miami'den tek yıllık büyük bir kontrat alabilir" iddiası!

LA Clippers forveti Montrezl Harrell, Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre, Miami Heat'ten tek yıllık "büyük bir kontrat" alabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
LA Clippers forveti Montrezl Harrell, Bleacher Report'tan Eric Pincus'a göre, Miami Heat'ten tek yıllık "büyük bir kontrat" alabilir.

Pincus'un bildirdiği üzere, Doğu Konferansı'dan bir yönetici, Heat'in Harrell'a bu sezondan sonra "büyük bir yıllık anlaşma" sunabileceğine inanıyor:

"Bir Doğu Konferansı yöneticisi Miami Heat'i önerdi, ancak takımın Goran Dragic ile yeniden sözleşme imzalamak için doğru fiyatı ve Kelly Olynyk'in 13.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonundan bir kaçış yolunu bulması gerekecek.

Yönetici, Miami hakkında, 'Giannis için yer bırakacaklar, ancak Harrell'a bir yıllık büyük bir kontrat da verebilirler. Bir çaresine her türlü bakarlar.' şeklinde konuştu."

Harrell bu sezondan sonra sınırsız bir serbest oyuncu olacak.


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