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Harrell: "LeBron, Davis ve Gasol gibi adamlarla oynamak zor olmaz!"

Los Angeles Lakers forveti Montrezl Harrell, Lakers kadrosunun "son derece yetenekli" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers forveti Montrezl Harrell, Lakers kadrosunun "son derece yetenekli" olduğunu söyledi.

Harrell ayrıca LeBron James, Anthony Davis ve Marc Gasol'dan ligde deneyim seviyesi çok zengin oyuncular olarak bahsetti:

"Son derece yetenekli bir kadromuz var. Her gece birçok farklı eşleşme olacak. Dediğim gibi, biz Bron, AD ve Marc gibi, oyunda sayısız yıl geçirmiş adamlarla oynuyoruz.

Bu adamlar sahaya adım attıklarında, oyuna verdikleri dikkatle, önemli miktarda saygıyı hak ediyorlar. Benim bakış açıma göre böyle adamlarla oynamak zor olmayacak. Herkes için konuşamam."


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