Los Angeles Lakers forveti Montrezl Harrell'ın 9.7 milyon dolarlık opsiyonunu kullanma konusunda "kararsız" olduğu iddia edildi.



Harrell Lakers'ta kalmak için opsiyonunu kullanırsa, ekibin kadroya başka bir yıldız kalibreli oyuncu almak için istediği bir takası parçası haline gelebilir.



Lakers ve Sacramento Kings'in, Kyle Kuzma ve Buddy Hield'e odaklanan takas görüşmeleri yaptığı söylenmişti.



HoopsHype'dan Michael Scotto, Lakers'ın Draft'taki 22 numaralı seçiminin yanı sıra, Harrell'ı da Kings ile yaptığı takas görüşmelerine dahil ettiğini belirtmişti.



Kings için 27 yaşındaki oyuncunun, serbest kalacak olan Richaun Holmes'un kadrodaki yerini alabileceği düşünülüyor.



Harrell, Lakers'ın Phoenix Suns'a karşı oynadığı playoffların ilk turunda sınırlı dakikalar oynamıştı ve hatta 2. ve 3. maçlarda koç kararıyla hiç süre almamıştı.



Seride maç başına 9.8 dakikada Harrell, 5.8 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



