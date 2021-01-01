Harrell, Lakers'a laf attı: "Sanki bir sezon izin yapmış gibiydim..."

Washington Wizards forveti Montrezl Harrell, eski takımı Los Angeles Lakers'a, geçtiğimiz sezon ekibin kendisini kullanma biçiminden ötürü laf attı.



Wizards'taki yeni rolüne alışma sürecinde olan ve büyük bir 2021-22 sezonu geçirmeyi uman Harrell, 2020-21 sezonunda kendisini verimli kullanmadığını düşündüğü Lakers ekibi için bazı imalı açıklamalarda bulundu:



"Geçen yıl arzu ettiğim gibi kullanılamadım. Neredeyse bir sezon izin yapmış gibi hissettim."



Harrell, Russell Westbrook'u Los Angeles'a getiren anlaşmayla Washington'a gönderilmeden önce Lakers ile sadece tek sezon geçirmişti.



Takımla maç başına 13.5 sayı, 6.2 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalamasına rağmen Harrell, daha önce de belirttiği üzere rolünden memnun değildi.



