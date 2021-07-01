Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Harrell: "LA'de, tanımaktan memnun olmadığım bazı insanlar tanıdım..."

Washington Wizards forveti Montrezl Harrell, Los Angeles'ta 'hiç tanımaması gereken' insanlarla tanıştığını ortaya çıkardığı şifreli bir mesaj yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards forveti Montrezl Harrell, Los Angeles'ta 'hiç tanımaması gereken' insanlarla tanıştığını ortaya çıkardığı şifreli bir mesaj yayınladı.

Eski Los Angeles Lakers uzunu Harrell, yakın zamanda paylaştığı bir Instagram gönderisinde, Los Angeles şehrinde geçirdiği süre boyunca "hiç tanımaması gereken" bazı insanlarla tanıştığını açıkladı.

Harrell, Lakers'ın yanı sıra LA Clippers ile de zaman geçirmişti:

"Bavulumu yeni topladım, Los Angeles'taki maceram oldukça eğlenceliydi ve harika insanlarla tanışma fırsatım oldu. Lakin aynı zamanda tanımaktan memnun olmadığım bazı insanlarla da tanıştım. Yaşayıp öğreniyoruz. Hikayemin bir sonraki bölümü unutulmaz olacak!"

Önceki sezon maç başına 13.5 sayı, 6.2 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynamış olan Harrell, Lakers'ta geçirdiği süre boyunca sıkıntı çekmiş ve sahada limitli süreyle oynamak durumunda kalmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal