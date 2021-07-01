Harrell: "LA'de, tanımaktan memnun olmadığım bazı insanlar tanıdım..."

Washington Wizards forveti Montrezl Harrell, Los Angeles'ta 'hiç tanımaması gereken' insanlarla tanıştığını ortaya çıkardığı şifreli bir mesaj yayınladı.



Eski Los Angeles Lakers uzunu Harrell, yakın zamanda paylaştığı bir Instagram gönderisinde, Los Angeles şehrinde geçirdiği süre boyunca "hiç tanımaması gereken" bazı insanlarla tanıştığını açıkladı.



Harrell, Lakers'ın yanı sıra LA Clippers ile de zaman geçirmişti:



"Bavulumu yeni topladım, Los Angeles'taki maceram oldukça eğlenceliydi ve harika insanlarla tanışma fırsatım oldu. Lakin aynı zamanda tanımaktan memnun olmadığım bazı insanlarla da tanıştım. Yaşayıp öğreniyoruz. Hikayemin bir sonraki bölümü unutulmaz olacak!"



Önceki sezon maç başına 13.5 sayı, 6.2 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynamış olan Harrell, Lakers'ta geçirdiği süre boyunca sıkıntı çekmiş ve sahada limitli süreyle oynamak durumunda kalmıştı.



