Harrell: "Klutch'ın, Lakers'a gelmemde hiçbir etkisi yok"

Los Angeles Lakers pivotu Montrezl Harrell, bünyesinde bulunduğu menajerlik ajansı Klutch Sports'un, Lakers ile sözleşme imzalama kararına etkisini reddetti.



Harrell, Lakers Nation'dan Corey Hansford'a, Klutch Sports'un son şampiyona katılmasıyla 'hiçbir ilgisi olmadığını' söyledi:



"Bakmam gereken bir ailem var, yani kararım kendi kararımdı. Ailem ve çevremdeki insanlarla konuşmuştum ve benim için en iyisinin bu olduğu kararına varmıştık."



Harrell'ın takım arkadaşları LeBron James ve Anthony Davis'in de Klutch Sports'un müşterileri olduğu biliniyor.



Harrell, Lakers ile 19 milyon dolar değerinde iki yıllık bir sözleşme altında.



