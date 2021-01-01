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Harrell: "Halen başaramadığım çok şey var..."

Washington Wizards'ın yeni oyuncusu Montrezl Harrell, halen ulaşabileceği bir potansiyel noktası olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yeni oyuncusu Montrezl Harrell, halen ulaşabileceği bir potansiyel noktası olduğunu söyledi.

Harrell medyaya, Washington'a gelişi ve önümüzdeki sezon taraftarların kendisinden neler beklemesi gerektiği hakkında konuştu:

"Bu lige geldiğimden beri ne All-Star oldum, ne NBA Finalleri'ne çıktım ne de şampiyonluk kazandım. Bir oyuncu olarak başaramadığım çok şey var. Bu yüzden ulaşabileceğimi düşündüğüm yüksek bir potansiyelim var.

Bu ligde bulunduğum her sezon, istatistiklerim, iş ahlakım ve bu oyunda yaptığım şeyler her yıl yavaş yavaş gelişti."

Los Angeles Lakers ile son sezonunda Harrell, 13.5 sayı, 6.2 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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