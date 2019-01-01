Harrell, Clippers ile bir anlaşma bulma üzerine çalışıyor!

LA Clippers'ın forveti Montrezl Harrell ve Clippers'ın, karşılıklı olarak bir anlaşma bulmakla ilgilendikleri bildirildi.



Harrell, playofflarda hayal kırıklığı yaratan bir sondan sonra, yaklaşan serbest oyuncu dönemine hazırlanıyor.



The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Clippers'ın forvetinin takımıyla bireysel olarak geçirdiği başarılı sezonunun ardından, birçok talibi olması bekleniyor. Harrell, sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



Rapora göre Clippers ve Harrell, karşılıklı olarak birlikte çalışmaya devam etmekle ilgileniyorlar:



"Harrell ve Clippers, karşılıklı olarak bir anlaşma bulma konusunda ilgililer, ancak Harrell'in piyasada aranan biri olması ve birden fazla talibi olması bekleniyor."



26 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonunda benchten gelerek oynadığı maç başına 27.8 dakikada 18.6 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakalamış ve 2019-20 sezonunun Yılın Altıncı Adamı ödülüne layık görülmüştü.



