Harper: "Luka, karikatür gibi rakamlar ortaya koyuyor"

Dallas Mavericks'in eski oyuncusu Derek Harper, Luka Doncic'in bir oyuncu olarak ne kadar iyi olduğundan bahsetti.



Yeni nesil oyuncular, istikrarlı bir şekilde NBA'in efsaneleriyle karşılaştırılıyor. Ve popüler görüşe göre, Doncic'in karşılaştırıldığı efsane oyuncu ise Larry Bird olarak görülüyor.



Bird'e karşı oynamış olan Harper, The Mike Wise Show'da yaptığı bir röportajda, ikisi arasında herhangi bir benzerlik görüp görmediği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Benzerlik olarak söyleyeceğim ilk şey, IQ'ları olurdu. Oyun konusunda ikisi de çok zeki adamlar. Lige geldiği günden beri bu adamı karşılaştıracak birini arıyorduk. Artık üçüncü yılında. MVP olsa şaşırmam. Ama Luka, Luka'lığını yapıyor. Karikatür gibi rakamlar ortaya koyuyor.



Luka'yı buraya ilk geldiğinde antrenmandayken iki veya üç kez görmüştüm. Ben de 'Bıraksanıza yahu. Bu çocuk All NBA olacak, birkaç kez MVP olacak. İşini biliyor."



