Harper: "DSJ, ne zaman hızlanıp yavaşlanacağını öğrenmeli"

Eski New York Knicks guardı Derek Harper, Dennis Smith Jr.'ın "oldukça iyi bir profesyonel" olmayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.



Smith Jr.'ın NBA kariyeri oldukça inişli çıkışlı olmuştu. DSJ, 2017 NBA Draftı'nda dokuzuncu sıradan seçildikten sonra, Dallas Mavericks ile birkaç iyi sezon geçirmişti. North Carolina çıkışlı genç guard, bu pozisyonda oynama ve inanılmaz atletik yeteneğini gösterme potansiyeli göstermişti.



Smith, 2019'un başlarında, Knicks'e 7 oyunculu bir takasta yollanmıştı, ancak burada düşüş yaşamşı ve Frank Ntilikina, Elfrid Payton ve RJ Barrett gibi diğer guardlarla dakika savaşına girmişti.



Şu anda Dallas Mavericks için TV analisti olan NBA veteranı Harper, genç guard hakkında ilginç bir yorum getirdi. Harper, New York Post'a verdiği demeçte, Smith'in tam potansiyeline ulaşmak için hala öğrenecek çok şeyi olduğunu söyledi:



"O benim desteklediğim bir çocuk, çünkü çocuğu seviyorum. NBA'de daha iyiye gitmelisiniz. Yaz dönemi boyunca her zaman daha iyi olmaya çalıştı. Pasörlüğünü geliştirdi, ribaund yeteneğini geliştirdi. Gençken, gelişmeyip aynı kalırsanız, bu sizi gerçekten kötü bir duruma sokar."



NBA'deki zamanında hem Mavs hem de Knicks için point guard oynamış olan Harper, DSJ'nin genç kariyerinde umut gördüğünü söyledi. Smith ligde kendisi için bir isim oluşturmak için sürekli oyunu üzerinde çalışması gerektiğini de belirtiyor.



"NE ZAMAN HIZLANIP, NE ZAMAN YAVAŞLAYACAĞINI BİLMELİ"



En önemli olarak, 22 yaşındaki bir çocuğun, üzerinde çalışması gereken en önemli kısmı da şu şekilde anlattı:



"En zor pozisyon point guard'dır. Eğer ekibi yönetmede, pozisyonu anlamada, her zaman tek hızda ilerlemekten ziyade, bazen daha yavaş gitmeniz gerektiğini anlama konusunda daha iyi olmazsanız, sıkıntı yaşarsınız. Ne zaman vites yükselteceğinizi, ne zaman da yavaşlayacağınızı bilmelisiniz. Bence DSJ bunu öğrenirse, oldukça iyi bir profesyonel olabilir çünkü yetenekleri var. Bazen bir adamın farklı bir manzaraya, farklı bir fırsata ihtiyacı oluyor."