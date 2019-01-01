Harlan: "NBA maçlarını, Atlanta'daki stüdyodan anlatacağız"

NBA'de oldukça uzun süredir spikerlik yapan Kevin Harlan, 2019-20 sezonu Walt Disney World'de devam ettiğinde, spikerlerin maçları Atlanta'daki TNT stüdyolarından anlatacağını açıkladı.



Harlan, Reggie Miller ve Chris Webber TNT'den tanıdık yüzler, sezon yeniden başladıktan sonra Eylül ayında başlayacak olan konferans finallerine kadar Orlando'da bulunmayacak. Bu aşamada yayıncıların maçlara katılmasına izin verildiği düşünüldüğünde, atmosferi simüle etmek için boş kalabalığın ve sahte gürültünün yanı sıra olağandan çok fazla şey olmayacak.



O zamana kadar ise, Harlan stüdyodan maç anlatılacağını şu şekilde belirtti:



"TNT'dekilerden duyduğum şey, Atlanta'daki stüdyolarda olacağımız ve saha kenarında olduğu gibi bir yayın masasına mümkün olduğunca yakın bir şey kuracakları üzerineydi. Sanırım kulaklıklarımıza seyirci kalabalığı sesi de verecekler."



Maçları bu koşullarda anlatmak oldukça garip bir deneyim olsa da, Harlan izleyiciler için durumun çok değişeceğini düşünmüyor:



"İzleyici için, bunun çok farklı görüneceğini düşünmüyorum. Şimdi, Milwaukee, Los Angeles veya Boston'dan tanıdığınız sahalar olmayacak, bu yüzden biraz garip olacak. Ama eğer hepimiz orada oturup izliyorsak, gerçekten çok büyük bir fark görecek miyiz bilemem."



