Eski Portland Trail Blazers forveti Maurice Harkless, Portland'da geçirdiği dönemde, bir polis memurunun kendisine ırkçı davranışlarda bulunduğu bir anın hikayesini paylaştı.



Harkless, anlattığı hikayede bir playoff maçı gününde, küçük kardeşi ve yeğeniyle birlikte arabadayken bir memur tarafından kenara çekildiğini söyledi.



Harkless sosyal medyada paylaştığı metinde, şunları kaleme aldı:



"Portland'da oynarken bir gün küçük kardeşim ve yeğenimle (o sırada 14 ve 13 yaşındalardı) arabama binmiştik ve bir playoff maçında ilk kez benimle içeri girecekleri için heyecanlıydım. Arabaya binmiş ve otoyola doğru ilerlemiştik. Daha yola çıkmadan, tam anlamıyla dönüş yapmak üzereyken… sirenler çalmıştı.



Sakindim, çünkü yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum.



Bu yüzden çocuklara da sakin kalmalarını söylemiştim, kenara çektim, ehliyetimi ve ruhsatımı erkenden çıkardım, radyomu kapattım ve camlarımı açtım, çünkü iki genç çocuğu yanımda görmesinin bana fayda sağlayabileceğini düşünmüştüm. (Bizim gibi göründüğünüzde, güvende olduğunuzdan emin olmak için her şeyi denediğinizden emin olmanız lazım)."



"KİMİN ARABASI BU?"



Harkless, polis memuru arabasına ulaştığında konuşmanın nasıl gittiğini paylaştı:



"Bu senin araban mı?"



"...ha?"



"Kimin arabası bu?!"



"Benim memur bey... neden beni kenara çektiniz?"



"Ehliyet, ruhsat ve sigorta belgelerini çıkar hemen."



"Neden beni kenara çektiniz?



"Hemen."



"Buyurun..."



NBA'DE OYNADIĞINI ÖĞRENİNCE, DEĞİŞTİ!



2015-19 yılları arasında Trail Blazers'da oynayan Harkless, polis memurunun arabasına geri dönüp bir Portland Trail Blazers oyuncusu ile konuştuğunu öğrendikten sonra, kendi arabasının yanına döndüğünde yaşanan diyalogu kaleme aldı. Harkless, sanki bambaşka biriyle konuşuyor gibi olduğunu tarif etti:



"İki dakikadan az bir süre sonra geri döndü… tavrı tamamen değişmişti.



"Hey Moe, seni rahatsız ettiğim için üzgünüm, mahallede bazı şüpheli hareketler oldu ve o tepeden biraz hızlı bir şekilde indiğini gördüm, bu gece bol şans, hakla onları."



"BOYKOTUN SEBEBİ DE BU İŞTE!"



Harkless, oyuncuların neden sosyal adaletsizlik hakkında konuşmaları gerektiğini açıklamaya devam etti:



"Neden 'sadece oynayamayacağımızı' görün işte. Çünkü oynadığımızda bile, o sahadan çıktığımızda halen daha değersizmiş gibi görülüyoruz, sahadan çıktığımızda hala polisler tarafından hedef alınıyoruz. Şans eseri, ben hayatında bununla daha az uğraşması gerekmiş olan bir adamım, ama kimliğini gösterecek kadar şanslı olmayan ve bir memurun size bakış açısının bir anda değişmesini sağlayamayan kardeşlerime üzülüyorum.



Yani oyuncular boykot ettiklerinde, bunu bu kişiler için yapıyorlar ve eğer bizimle değilseniz, açıkçası sizi duymak bile istemiyoruz. Bu bir ırk veya ten rengi sorunu değil, doğru ve yanlış sorunu, bencillik ve empati.



Yeter artık."



