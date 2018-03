Haritanın Çevrilmesi Radiant Avantajını Düşürür Mü?



Dota camiasında yıllardır konuşulan ve de bir türlü çözüm bulunamayan bir sorun mevcut. O da "Radiant'ın, Dire üzerinde avantajlı" olduğudur. Yıllar önce, Dota 1 zamanında da bu konu hep konuşulurdu. Kumar sektöründe çokca kullanılan tabir olarak "House always wins / Kasa her zaman kazanır" muhabetti", Dota 1'de "Sentinel her zaman kazanır" olarak bir espri konusuna dönmüştü.



7.01 güncellemesi hazırlanırken, icefrog ve valve ekibi bu sorunun üzerinde özellikle durdu. Değişen orman kampları ve Offlane'lerin shrine sahibi olması nedeninin temelinde de bu sorun yatıyordu. Fakat yapılan çalışmalar sonuç vermedi ve 7.01 güncellemesi ile Radiant'ın üstünlğü azalmadığı gibi (istatistiksel olarak) arttı. Bu çözüm yolu da sonuç vermeyince "sorun acaba kameranın bakış açısı mı? Aradaki avantajı bu mu yaratıyor" o düşünülmeye başlandı.



Bildiğiniz üzere Radiant tarafındaysanız, mouse kontrolünde el ve bilek hareketleriniz sürekli ileriye doğru oluyor. İleriye doğru el ve bilek hareketleri yapmak, ergonomik olarak geriye doğru yapmaktan çok daha rahat. Sorunun kaynağının bu olacağı düşünülerekten çözüm olarak Dire oyuncularının oyunu 180 derece döndürülmüş olarak oynaması önerildi.



Dire takımındayken oyunu 180 derece döndürürseniz, haritanın aşağı tafında bulunan taraf siz olmuş oluyorsunuz. Radiant oyuncularının normal olarak, Dire oyuncularının da 180 derece döndürülmüş haritada oyununu oynamasıyla ergonomik farkın ortadan kalkacağı düşünülmekte, fakat bu sefer de yeni bir sorun ortaya çıkacak.



Dota 2 haritası simetrik olmadığı için, 180 derece döndürülmüş harita, oyunculara bambaşka bir haritada oynuyormuş hissi verecektir. Oyunda da her daim Dire olmayacağımız için bir düz haritada, bir 180 derece çevrilmiş haritada derken kafalar çok karışacaktır ve alışmak bir hayli zaman alacaktır. Bu alışma sürecinde Dire oyuncuların performansında da düşüklük olacağı kesin olacağı için Radiant avantajı sürecektir.



Bir youtube yayıncısı 180 derece çevrilmiş haritanın nasıl bir şey olacağını göstermek için, 180 derece çevrilmiş haritanın bir videosunu yapmış. Gelin hep birlikte inceleyelim. Sizce bu mantıklı bir yenilik olup Radiant avantajını daha aza indirebilir mi?