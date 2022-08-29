Haris Seferovic yine vasatı aşamadı

Sezonun ilk büyük maçında Aslan'ın yıldızı Haris Seferovic yokları oynadı. İsviçreli santrfor 4. maçını da golsüz geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Haris Seferovic yine vasatı aşamadı
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29 Ağustos 2022 08:23
Portekiz ekibi Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic, Trabzonspor deplasmanında da vasatı aşamadı.

İsviçreli santrfor, 4. maçında da rakip fileleri havalandıramadı. Okan Buruk, 30 yaşındaki futbolcuyu 64. dakikada kenara aldı.

Tecrübeli golcü, sahada kaldığı süre içerisinde ise Bordo-Mavili ekibin savunmacılarını zorlayamadı. 

 
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