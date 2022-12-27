Haris Seferovic için ayrılık iddiası!

İtalyan basınından Galatasaray'ın İsviçreli yıldızı Haris Seferovic için flaş bir iddia geldi.Tuttomercato'ya göre; Sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic'in ocak transfer döneminde takımdan ayrılarak Benfica'ya dönebileceği belirtildi.Haberde Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği başarılı oyuncudan beklenen verimi alamadığı ve ocak transfer döneminde yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.Ayrıca, Seferovic'in Galatasaray'da iz bırakamadığı ve Okan Buruk'u ikna edemediği ifadeleri de yer aldı.30 yaşındaki oyuncu, sezon öncesi hazırlık maçlarında gösterdiği performansla adeta; "Galatasaray'ın bir numaralı golcüsü benim" mesajı vermişti.Sarı - kırmızılıların Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçta ve Salernitana ile 1-1 tamamlanan karşılaşmada birer gol atan Seferovic, 2-1 kazanılan Fiorentina mücadelesinde de yaptığı iki asistle dikkatleri üzerine çekmişti.Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor maçlarına ilk 11'de sahaya çıkan Seferovic, skora katkı yapamazken, performans olarak da beklentilerin altında kaldı.Giderek performansı düşen Seferovic, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'ten sonra üçüncü alternatif durumuna düştü.