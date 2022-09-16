Haris Seferovic'e milli moral; Kadroya çağırıldı

Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic, İsviçre'nin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı İspanya ve Galler maçlarının kadrosunda yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Haris Seferovic'e milli moral; Kadroya çağırıldı
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16 Eylül 2022 15:32
İsviçre Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi aday kadrosu belli oldu.

İSviçre Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen tecrübeli forvet Haris Seferovic'in de kadroda yer aldığı açıklandı.

İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile deplasmanda, Galler ile kendi evinde karşılaşacak.



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