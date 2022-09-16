Haris Seferovic'e milli moral; Kadroya çağırıldı

İsviçre Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi aday kadrosu belli oldu.
İSviçre Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen tecrübeli forvet Haris Seferovic'in de kadroda yer aldığı açıklandı.
İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile deplasmanda, Galler ile kendi evinde karşılaşacak.
İSviçre Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen tecrübeli forvet Haris Seferovic'in de kadroda yer aldığı açıklandı.
İsviçre, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile deplasmanda, Galler ile kendi evinde karşılaşacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ