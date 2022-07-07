Haris Seferovic'e iki talip daha!

Benfica forması giyen Haris Seferovic, transferin gözde isimlerinden biri olmayı başardı.



Marca'da yer alan haberde; adı Türk kulüpleriyle de anılan 30 yaşındaki futbolcuyla Mallorca ve Wolverhampton'un da ilgilendiği aktarıldı.



Mallorca'nın forvet için ilk hedefinin geçen sezonun ikinci yarısında Lazio'dan kiralanan Vedat Muriqi olduğu ancak İtalyan ekibiyle yapılan görüşmelerin tıkanması nedeniyle Haris Seferovic ismine yöneldiği belirtildi.



Wolverhampton'un da yeni sezonda bir golcü aradığı ve bu ismin, takımın teknik direktörü Bruno Lage'nin Benfica'da birlikte görev yaptığı İsviçreli golcü olabileceği belirtildi. Lage ve Seferovic'in geçtiğimiz günlerde bir otelin lobisinde birlikte görüntülendikleri ve bunun transfer için görüşme olduğu kaydedildi.



İsviçreli golcünün gelecek sezon Benfica'da kalmasının beklenmediğinin altı çizilirken, Portekiz temsilcinin ise 30 yaşındaki futbolcu için bonservis talebinin 8 milyon olduğu ifade edildi.





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