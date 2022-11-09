Haris Seferovic, Dünya Kupası'nda boy gösterecek
Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı İsviçreli forvet Haris Seferovic, İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer buldu.
Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı İsviçreli forvet Haris Seferovic'e müjdeli haber geldi.
Tecrübeli forvet, İsviçre Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı. İsviçre, Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile mücadele edecek.
İşte İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu;
Tecrübeli forvet, İsviçre Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı. İsviçre, Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile mücadele edecek.
İşte İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu;
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0