Haris Seferovic Benfica'ya geri dönüyor!

Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan ancak hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile ilgili iddialar devam ediyor.



İtalya basınında yer alan haberde, tecrübeli oyuncunun performansıyla Galatasaray'ı ikna edemediği ve sarı-kırmızılıların futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı vurgulandı.



Beklentilerin altında kalan 30 yaşında oyuncu ile Ocak ayında vedalaşılacağı ifade edildi. İsviçreli golcü, 8 maçta forma giydi. Ligde gol atamayan Seferovic, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sadece 2 gol üretti.



Hatırlanacağı üzere Galatasaray, 30 yaşındaki Haris Seferovic için Portekiz ekibi Benfica'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceğini duyurmuştu. Futbolcunun 1 yıl için 2.4 milyon euro kazanacağı borsaya bildirilmişti.





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