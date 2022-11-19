Haris Seferovic Benfica'ya geri dönüyor!

Galatasaray'da istenen performansı sergilemeyen Seferovic için İtalya basınında yol ayrımına gelindiği yazıldı. İsviçreli golcünün sarı-kırmızılılara veda edip Benfica'ya geri döneceği öğrenildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Haris Seferovic Benfica'ya geri dönüyor!
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19 Kasım 2022 12:31
Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer olan ancak hayal kırıklığı yaratan Haris Seferovic ile ilgili iddialar devam ediyor.

İtalya basınında yer alan haberde, tecrübeli oyuncunun performansıyla Galatasaray'ı ikna edemediği ve sarı-kırmızılıların futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı vurgulandı.

Beklentilerin altında kalan 30 yaşında oyuncu ile Ocak ayında vedalaşılacağı ifade edildi. İsviçreli golcü, 8 maçta forma giydi. Ligde gol atamayan Seferovic, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise sadece 2 gol üretti.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, 30 yaşındaki Haris Seferovic için Portekiz ekibi Benfica'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceğini duyurmuştu. Futbolcunun 1 yıl için 2.4 milyon euro kazanacağı borsaya bildirilmişti.

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