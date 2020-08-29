Harikasınız kızlar: FİNALDEYİZ!

19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı, 2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Belarus'u 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Zenica şehrinde oynanan ve 101 dakika süren mücadelenin ilk setini Belarus 25-21 kazandı. Ay-yıldız ekip daha sonra oynanan setlerde rakibini 25-17, 25-22, 26-24 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Millilerde Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
2012 yılının ardından ikinci kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen ay-yıldızlılar, bu akşamki diğer yarı final mücadelesi Fransa-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
Şampiyonada final maçı yarın (30 Ağustos) TSİ 21.00'de başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Zenica şehrinde oynanan ve 101 dakika süren mücadelenin ilk setini Belarus 25-21 kazandı. Ay-yıldız ekip daha sonra oynanan setlerde rakibini 25-17, 25-22, 26-24 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Millilerde Sude Hacımustafaoğlu 23 sayılık performansıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken; İpar Kurt 21, Elif Su Eriçek 12, İlayda Uçak 9, Hanife Nur Özaydınlı 8, Lila Şengün 6 ve Beren Yeşilırmak 2 sayı ile galibiyete katkı sağladı.
2012 yılının ardından ikinci kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen ay-yıldızlılar, bu akşamki diğer yarı final mücadelesi Fransa-Sırbistan maçının galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
Şampiyonada final maçı yarın (30 Ağustos) TSİ 21.00'de başlayacak.