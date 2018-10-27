Harika çocuk Kimmich'in 100 milyon eurodan fazla edeceğinin kanıtı

Almanya Bundesliga ekiplerinden bayern Münih'in 23 yaşındaki yıldızı Joshua Kimmich, mevkisi sağ bek olmasına rağmen savunmanın ortasında ve orta sahada da başarıyla görev alabiliyor.

İngiltere Premier Lig'de son yılların en acımasız saldırısını inşa eden Pep Guardiola, makineye bir parça da Bayern Münih'ten eklemek istiyor; Joshua Kimmich... Tabi bu transferin gerçekleşmesi için Manchester City'nin kasasını fazlasıyla zorlaması gerekiyor.

Gelin biraz Kimmich'i izleyelim...

LOW ONU BÖYLE TANIMLADI...

Joachim Löw için, "Joshua Kimmich, son 10 yılda gördüğüm en iyi yeteneklerden biri. Her idmanda sınırlarını zorluyor. Harika bir kariyeri olacak." sözlerini kullanmıştı

KIMMICH KENDİSİNİ BÖYLE ANLATTI

Joshua Kimmich: "Benim için önemli olan oynamak, nerede oynadığım önemli değil. Kalede bile büyük bir mutlulukla oynarım. Philipp Lahm kesinlikle bir efsane ama genç bir oyuncu olarak kendi yolumu çizmeliyim"