Hari Vukas: 'Terim'in kupaları konuşuyor'

Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas, Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maç öncesinde konuştu.



Fatih Terim'in çok başarılı olduğunu belirten Hırvat hoca, "Fatih Terim'in kazandığı kupalar konuşuyor, başka bir şey söylemeye gerek yok." diye konuştu.



Tudor döneminde iyi bir kadro kurduklarını kaydeden Vukas, "Galatasaray'ın kalitesini tartışmaya gerek yok, güzel maç olacak. Motiveyiz, yarın iyi bir sonuçla buradan ayrılmak istiyoruz. Tudor döneminde yardımcı antrenörlerdendim. Çok kaliteli oyuncular vardı ancak hiçbiri motive değildi. 2. sezon kadroda değişiklik yaptık, kazanmayı arzulayan oyunculardı. Yaptığımız işten memnunum, bu oyuncular 2 sezon boyunca ligi şampiyon bitirdiler ve kupalar kazandılar." dedi.



"EN İYİ 11'İ YENMEK İSTERİZ"



Galatasaray'ın en iyi 11 ile sahada olmasını istediğini kaydeden teknik adam, "Galatasaray çok büyük taraftar grubuna sahip ve bizim taraftarlarımız da ateşli. Genel itibariyle böyle atmosferlerde nasıl oynayacağımızı biliyorduk. Galatasaray'ın bize karşı en iyi 11 ile çıkmasını isteriz, düşüncem en iyi takıma karşı kazanmak." ifadelerini kullandı.



"DÜŞÜNCEM EN İYİ TAKIMA KARŞI OYNAMAK"



Orta saha oyuncularından Stanko Juric ise Galatasaray'ın bazı önemli oyuncularını dinlendirme olasılığıyla ilgili, "Galatasaray'ın bize karşı en iyi 11'i ile çıkmasını isteriz. Genel olarak düşüncem en iyi takıma karşı oynamak ve onlara karşı kazanmak." şeklinde görüş belirtti.



