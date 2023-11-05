Hari Vukas: ''Sonuç hayal kırıklığı''

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Antalyaspor maçı sonrası açıklama yaptı.
Hari Vukas yaptığı açıklamada, "Buraya iyi oynamak ve 3 puan için geldik. İlk yarı oyun kötü değildi. İyi oynamaya çalıştık. Rakibimiz birkaç kontratak yaptı. İlk yarının son dakikasında golü bulduk. İkinci yarının hemen başında goller yedik. Kötü reaksiyon gösterdik bu gollere. Geri dönmek için risk aldık. Bir tane de gol bulduk ama yeterli olmadı. Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.
Eric Bailly ile ilgili konuşan Vukas, "Eric Bailly ile ilgili Burak Yılmaz hocam gerekli açıklamayı yapacak. Geçen hafta da birçok oyuncu yoktu ama kazandık. Tabii ki eksiklerin olması kolay değil. Takımda olanlar yüzde 100'ünü vermeli. Kazanmak zorundayız. Eksikler, büyük bir etken değil." şeklinde konuştu.
Hari Vukas yaptığı açıklamada, "Buraya iyi oynamak ve 3 puan için geldik. İlk yarı oyun kötü değildi. İyi oynamaya çalıştık. Rakibimiz birkaç kontratak yaptı. İlk yarının son dakikasında golü bulduk. İkinci yarının hemen başında goller yedik. Kötü reaksiyon gösterdik bu gollere. Geri dönmek için risk aldık. Bir tane de gol bulduk ama yeterli olmadı. Sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.
Eric Bailly ile ilgili konuşan Vukas, "Eric Bailly ile ilgili Burak Yılmaz hocam gerekli açıklamayı yapacak. Geçen hafta da birçok oyuncu yoktu ama kazandık. Tabii ki eksiklerin olması kolay değil. Takımda olanlar yüzde 100'ünü vermeli. Kazanmak zorundayız. Eksikler, büyük bir etken değil." şeklinde konuştu.