Hari Vukas, Aboubakar'ın dönüş tarihini açıkladı

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Hari Vukas, Antalyaspor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hari Vukas, Aboubakar'ın dönüş tarihini açıkladı
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05 Kasım 2023 18:34
Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Hari Vukas, Antalyaspor karşılaşması öncesi konuştu.

Hari Vukas, "Bu hafta maç olmadığı için yeteri kadar dinlendik. Defansta ve hücumda yapmamız gerekenleri yapacağız. Karşımızda da zorlu bir rakip var. Kazanmak istiyoruz." dedi.

Aboubakar ne zaman döner?

Aboubakar'ın durumuyla ilgili de konuşan Vukas, "Aboubakar hastaydı, birkaç gün hastanede yattı. Fiziksel olarak hazır değil. Önümüzdeki maçta durumuna bakacağız." şeklinde konuştu.

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