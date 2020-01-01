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Harden'ın yeni hedefleri: Boston ve Portland!

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın takas edilmek için tercih ettiği hedef yerleri listesine Boston Celtics ve Portland Trail Blazers'ı da dahil ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden'ın takas edilmek için tercih ettiği hedef yerleri listesine Boston Celtics ve Portland Trail Blazers'ı da dahil ettiği bildirildi.

Rockets, etkili Draft seçimlerinin yanı sıra genç bir yıldız oyuncunun bulunmadığı takas paketleri dışındaki tekliflerle ilgilenmediğinden ötürü, Harden sürekli olarak listesine yeni hedefler ekliyor.

The Athletic'den Kelly Iko ve Sam Amick'e göre Harden, Celtics ve Blazers'ı da potansiyel hedefler olarak listesine eklemiş bulunuyor.

Portland'ın takım yazarı Jason Quick'e göre, mevcut hikayenin bir artısı olarak, Harden'ın Blazers başkanı Neil Olshey ile yakın bir ilişkisi olduğu söyleniyor.

James, Houston'dan ayrılma ve bu sezon başka bir takımda oynamaya istekli olduğunu halihazırda ifade etmişti. Harden'in kariyerine devam etmekle ilgilendiği takımlar arasında Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers olduğu da söylenmişti.


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