Harden'ın takas menzili genişledi, 76ers ise Simmons'ı vermiyor!

Houston Rockets'ın, James Harden ile ilgili takas tartışmalarını yıldız oyuncunun tercih ettiği yerlerin ötesinde başka ekiplere genişlettiği bildirildi.



Önceki raporlar, Harden'ın öncelik olarak Brooklyn Nets, Miami Heat, Milwaukee Bucks veya Philadelphia 76ers'a takas edilmekle ilgilendiğini belirtmişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Ramone Shelburne'e göre 76ers, Ben Simmons'ı Harden için bir takas paketine dahil etmeye istekli olduklarını göstermiş, ancak Houston ve Philadelphia'nın bunun üzerinde anlaşamadıkları bildirilmişti.



"SIMMONS'I TAKAS ETMİYORUZ"



Ayrıca 76ers'ın başkanı Daryl Morey, Simmons'ın takasa açık olduğun iddialarını da yalanladı. Morey, The Athletic'den Shams Charania'ya "Ben Simmons'ı takas etmeyeceğiz, o geleceğimizin önemli bir parçası" şeklinde konuştu.



Birden fazla playoff kalibresinde ekibin, ESPN'e, Harden'ı alma görüşmelerinde "üst düzey takas varlıkları gönderme konusunda daha fazla rahat hissettiklerini" söyledikleri açıklandı. Rockets'ın, bu görüşmeler hakkında Harden ile iletişim halinde olduğu kaydedildi.



KALMASI GARANTİ DEĞİLSE, YANAŞILMIYOR



Wojnarowski ve Shelburne'e göre, Houston ekibi sezona Harden'la başlamayı planladığını söylese de, ekip bir takas işlemini mümkün olan en kısa sürede tamamlama arzusu sergiliyor.



Bazı organizasyonların, mevcut sözleşmesi sona erdiğinde kendileriyle yeniden bir kontrat imzalayacağına dair bir güvence olmadan, Harden'ı takaslama konusunda daha az isteksiz oldukları da açıklandı. 31 yaşındaki oyuncunun 2022-23 sezonu için 47.3 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.



