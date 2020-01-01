Harden'ın annesi, oğlunu savundu: "Kariyeri için en iyisini yapıyor"

Houston Rockets süperstarı James Harden'in annesi Monja Willis, oğlunu eleştirenlere karşı savunmaya geçti.



Takım antrenmanlarına katılmak yerine bu hafta sonu striptiz kulübünde görüldüğünden beri Harden, Rockets'a olan sadakatini ve kazanmaya olan bağlılığını sorgulayan taraftarlar tarafından, büyük eleştirilere maruz kaldı.



Harden'ın annesi Willis, bu eleştiriler karşısında Instagram'daki bir kullanıcıya karşı, oğlunu şu şekilde savundu:



"Oğlumu, şimdi olduğu gibi, şefkatli ve genç bir iş adamı olarak yetiştirdim. Kendi aklı var, kendi kararlarını verebiliyor ve bunun için onunla gurur duyuyorum. Şimdi işine gelince, gerçekte neler olup bittiğini belli ki anlamıyorsunuz. Sorun değil. Eğer insanlar kendi hayatlarına baksaydı ve başkaları için karar vermeye çalışmasalardı, dünya gerçekten daha iyi bir yer olurdu. Hayattaki kararları onun kararlarıdır, çünkü bu onun hayatı ve geride bırakacaklarının sizinle hiçbir ilgisi yok.



Kariyeri için en iyisini yapıyor. Lütfen dikkat edin ve anlayın. Her maça çok sıkı çalışarak hazırlandığında, hep %210'unu verdi. Sadece bir yüzük kazanmak için bir şans arıyor, bu kadar. Aklı birazcık çalışan herkes bunu ister. Seni hayran olarak kaybetmişse, demek ki gerçek hayranı değilmişsin."



