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Harden'ın, altı kez KOVID-19 negatif çıkması gerekecek!

Houston Rockets yıldızı James Harden'ın, NBA protokolleri dolayısıyla grup antrenmanlarına dönmeden önce, altı negatif KOVID-19 test sonucu almak durumunda kalacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets yıldızı James Harden'ın, NBA protokolleri dolayısıyla grup antrenmanlarına dönmeden önce, altı negatif KOVID-19 test sonucu almak durumunda kalacağı açıklandı.

Harden, nihayet 8 Aralık'ta Houston'a ulaşmıştı.

ESPN'den Tim MacMahon, Harden negatif test sonucu almaya devam ederse, 14 Aralık'ta Rockets ile antrenman yapabileceğini belirtti.

NBA, oyuncuların antrenman kampından önce bireysel antrenmanlar için takım tesislerine girmeden önce, arka arkaya üç gün boyunca KOVID-19 için negatif test sonucu almalarını talep ediyor.

Ancak Harden, Atlanta ve Las Vegas'taki parti ve kulüplere maske takmadan katılarak lig politikalarını ihlal ettiği için, daha uzun bir test sürecine tabi tutulmuş oldu.

Hazırlık maçlarına 15 Aralık'ta katılma şansı olan Harden'ın, geri dönecek olmasına rağmen, Rockets'la kalacağı konusu hala belirsiz durumda.


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