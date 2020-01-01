Harden'dan Allen Iverson'a: "Sana teşekkür ederim!"

Houston Rockets süperstarı James Harden, NBA efsanesi Allen Iverson'a bizzat teşekkür etti ve nedenini açıkladı.



Bir spor ayakkabı işbirliği için Reebok markası, bir tanıtım aracı olarak Iverson'ın Harden ile görüntülü sohbet ettiği bir video yayınladı.



Yeni spor ayakkabı, uzun süredir Iverson tarafından temsil edilen Reebok ve Harden ile anlaşması olan Adidas'ı bir araya getirecek.



"KENDİMİ AÇIKLAYACAK ZAMANIM YOK"



Harden, Iverson gibi farklı tarzına yönelik eleştirilere rağmen oynamasına yardımcı olduğu için, efsane skorere bizzat teşekkür etti.



Harden'ın Iverson'a söyledikleri şu şekildeydi:



"Şu an yaşadığım her şeyin, senin yaşadıkların gibi olduğunu, ama sadece daha yeni bir versiyon gibi olduğunu hissediyorum. Eleştiriler, negatif enerji, olumsuzluk. 'Bunu neden yapıyor?' Şunu neden yapıyor?' gibi. Kimse anlamıyor gibi. Ve bu konuda sorun yok."



"Kendimi veya ne yaptığımı, ya da neden yaptığımı açıklamak için burada değilim. Ben çok iyi bir oyuncuyum, inanılmaz düzeyde çalışıyorum. Bunu anlayacaksınız, belki emekli olduğumda, belki oyunu bıraktığımda kafanıza dank edecektir. Şu anda kendimi açıklamak için zamanım yok. Senin gibi hissediyorum, bir karbon kopya gibi. Sana teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum kardeşim, yolu açıp bu örneğe öncülük ettiğin ve benim gibi insanların bunu takip edip, kendileri olarak, daha da iyi olmaya çalıştıklarını sağladığın için. Teşekkür ederim."



"SENİN GİBİLER SAYESİNDE BURADAYIM"



Iverson, Harden'a şu cevabı verdi:



"İşte bu övgüler, hala burada olmamın sebebi. Hala adımın geçmesinin sebebi, senin gibi çok iyi oyunculardan aldığım bu övgüler."



