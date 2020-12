"Harden, Westbrook yerine Wall'u tercih ediyordu!" iddiası

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, Russell Westbrook ile değil, John Wall ile birlikte oynamayı tercih ettiğini iddia etti.



Wojnarowski, ESPN'nin 'Get Up' isimli programına konuk oldu ve Rockets'ın, Westbrook yerine Wall'u tercih ettiğini söylediği yıldız oyuncu Harden ile sezona başlamayı beklediklerini belirtti:



"Hem Houston hem de Washington, takımlarının yüzleri olan isimleri memnun etmeye çalışıyor: James Harden ve Bradley Beal. Point guardları değiştirdiler, her iki oyuncu da diğer takıma gitmek istemişti. Artık hem Washington hem de Houston için tehlikede olan çok şey var. Biri Bradley Beal'ı, diğeri de James Harden'ı uzun vadede tutmaya çalışıyor.



Harden, Westbrook yerine John Wall'u tercih ediyordu. Ancak son birkaç yılda, birçok takım arkadaşı çağırıp yollamış oldu. Chris Paul'u aldı ve yolladı, şimdi de aynısını Russell Westbrook'a yaptı. Bunun, kendisinin uzun vadede orada olmayı istemesi için yeterli olup olmayacağından, Rockets emin değil.



Kendilerini rahatlatan bir durum de var, şöyle ki, James Harden'ın iki yıl daha sözleşmeli olduğunu unutmamak lazım. Böylece sezona Harden ve Wall ile başlayacaklar ve John Wall'un eski All-Star formuna geri dönebileceğini umuyorlar. Ve John Wall'u tekrar yüksek seviyede oynatabilirlerse, bunun James Harden için kendilerine bir avantaj sağlayacağına dair umutlular."



Rockets'ın, Brooklyn Nets'e katılma isteğini ifade etmesine rağmen Harden'ı takımda kalmaya ikna etmek için elinden geleni yaptığı dikkat çekiyor.