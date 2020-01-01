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"Harden ve Russ, Van Gundy'yi pek istemediler" iddiası!

Houston Rockets süperstarları James Harden ve Russell Westbrook'un, Jeff Van Gundy'yi yeni koçları olarak "çok istemedikleri" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarları James Harden ve Russell Westbrook'un, Jeff Van Gundy'yi yeni koçları olarak "çok istemedikleri" iddia edildi.

Van Gundy'nin John Lucas ve Stephen Silas ile birlikte, Rockets'ın koçluk işi için üç büyük adaydan biri olduğu bildirilmişti.

ESPN'den Tim MacMahon'a göre Westbrook ve Harden, Rockets'ın Mike D'Antoni'nin yerine Jeff Van Gundy'yi işe alması fikrinden pek hoşlanmadılar:

"Van Gundy konusunda, James Harden veya Russell Westbrook'un onay verip vermediklerini pek bilmiyorum. Ve Jeff Van Gundy oyuncularına koçluk yapmak için yalvaran bir adam olmayı ister mi, onu da bilemiyorum. Bu yüzden kişilik bazında, bence iyi bir uyum olmayabilirdi."

Rockets, önceki sezon Dallas Mavericks için Rick Carlisle yönetiminde yardımcı koç olan Stephen Silas'ı başantrenör olarak işe almıştı.

Houston "hemen kazanma" modunda olduğu için, iki köklü süperstar ve eski MVP'lerle çalışmak üzere, çaylak bir koç tutmak, bazıları tarafından riskli olarak görülüyor.

Ancak raporlara göre Rockets'ın, önceki sezon Dallas'ın NBA tarihindeki en verimli hücumlardan birinde yer almış olan Silas'ın hücum planından etkilendiği ileri sürülmüştü.


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