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Harden, The Last Dance'i "sindire sindire" izliyor

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, ESPN'in Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve 1990'ların Bulls takımı hakkındaki "The Last Dance" belgeselini "sindire sindire" izlediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, ESPN'in Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve 1990'ların Bulls takımı hakkındaki "The Last Dance" belgeselini "sindire sindire" izlediği bildirildi.

2017-18 MVP'si ile konuştuktan sonra, CNBC'den Jabari Young, durumu şöyle değerlendirdi:

"Houston Rockets guardı, CNBC'ye yaptığı açıklamada, 1997-98 sezonunda Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls'un son şampiyonluk yarışmasını detaylandıran ESPN'in 'The Last Dance' adlı belgeselinin ortasında olduğunu söyledi. Harden, NBA'in dönüşünü beklerken, Jordan'ın rekabet gücünü analiz ederek belgeseli sindire sindire izlediğini söyledi:

'Sadece izlemek için izleyemem . İçini, dışını ve her şeyini görmek istiyorum, çünkü günün sonunda rekabetçi biriyim ve bu adamların neler yaşadığını görmek istiyorum.'"


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