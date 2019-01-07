Harden: "Tekrar MVP olacağım"

Houston Rockets süperstarı James Harden, MVP ödülünü "tekrar kazanacağını" söyledi.
Geçtiğimiz 2018 sezonunda ödülün sahibi olan Harden, bu ödülü tekrar kazanmak için "iştahlı" olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Kesinlikle almalıyım. Ve alacağım da." "Bireysel olarak, her gece çok iyi olmalı ve soyunma odasındaki ve etrafımdaki adamların aynı seviyede olduğundan emin olmalıyım. Bu harika bir his. Bireysel olarak her gece en iyi oyunumu ortaya koymalıyım. Ve bu yalnızca sayı atmak değil. Lider olmak. Arkadaşlarımla iletişim kurabildiğimden emin olarak kendimizi maç kazanacak konuma getirmek." "Hem de her gün. Bu işi çok seviyorum. Profesyonel basketbol oynadığım için mutluyum ve bunu asla hafife almıyorum. Bu yüzden her gün sıkıca çalışıp iyi sonuçlar bekliyorum. Ve alıyorum da."