Harden: "Tekrar MVP olacağım"

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Houston Rockets süperstarı James Harden, MVP ödülünü "tekrar kazanacağını" söyledi.Geçtiğimiz 2018 sezonunda ödülün sahibi olan Harden, bu ödülü tekrar kazanmak için "iştahlı" olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: