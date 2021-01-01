Harden: "Tam gücümüzdeyken, kimse bizi yenemez!"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, 2020'de takıma katılmasından bu yana Nets ile oynadığı oyun kurucu rolünde ne kadar rahat hissettiğini açıkladı.



Geçtiğimiz sezonu 10.9 asist ortalama ile tamamlamış olan Harden, Sports Illustrated'dan Michael Shapiro ile yaptığı röportajda, Brooklyn'de oyun kurucu olmanın kendisi için mükemmel bir rol olduğunu söyledi:



"Aslında herhangi bir uyum sağlama süreci olmadı. Halen nasıl oynuyorsam öyle oynuyorum ama artık çok fazla şut atmama gerek yok. Doğrusu, benim için en iyi oynama stili de bu.



Kevin (Durant) ve Kyrie (Irving) istedikleri zaman sayı bulabiliyorlar ve ben de bir oyun kurucu olarak, şutörleri nasıl dahil edeceğimi, uzunlara nasıl top indireceğimi ve ne şekilde boş şut imkanları yaratacağımı düşünebiliyorum. Ana odak noktam, herkesi oyuna dahil etmek ve her adamın bir etki yaratmasını sağlamaya çalışmak."



"NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"



Harden ayrıca, gelecek sezon Brooklyn'in sağlıklı kalması durumunda şampiyonluk için yarışacağını belirtti:



"Kanıtlayacak bir şeyimiz yok, cidden yok. Heyecanlıyız. Odaklanmış durumdayız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. En önemli şey sağlıklı olmamız, ki olacağız. Dürüst olmak gerekirse, birlikte bütün bir sezon oynamaktan heyecan duyuyoruz. En heyecan verici kısmı bu.



Bütün bunlarla birlikte, Doğu Konferansı finallerine bir adım uzaktaydık. Şimdi yeniden bir araya gelmek ve ekibi istediğimiz yere taşımak için tam bir yılımız olacak.



Tam gücümüzdeyken, kimse bizi yenemez. Bu kadarını diyeceğim."



Harden geçtiğimiz sezon 24.6 sayı ortalaması tutturmuş, ancak Nets ekibi playoffların ikinci turunda Milwaukee Bucks'a elenmişti.



