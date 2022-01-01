Harden takasının perde arkası! Nets aslında ne istedi?

Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey, Brooklyn Nets'in James Harden takasında Sixers'tan ne istediğini açıkladı.



76ers ve Nets ekipleri, Ben Simmons'ın Brooklyn'e ve Harden'ın ise Sixers'a gitmesiyle son takas gününün en büyük anlaşmasını yapmıştı. Morey, bu anlaşmayı 2020-21 sezonunda gerçekleştirmiş olmak istese de, Houston Rockets ekibi Harden'ı Nets'e göndermişti.



Anlaşmanın tamamında Philadephia, Harden ve Paul Millsap karşılığında Ben Simmons'ı, Seth Curry'yi, Andre Drummond'ı ve iki adet ilk tur draft hakkını Nets'e göndermişti. Sixers'dan daha fazla genç oyuncu talep etmiş olan Nets, bu gerçekleşmeyince, yerine bu draft haklarını almıştı.



"BATI'DA BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU VARDI..."



Morey, "The Colin Cowherd Podcast"e katıldı ve Nets'in Simmons karşılığında ne istediğini şu şekilde anlattı:



"Açıkçası Tyrese Maxey ve (Matisse) Thybulle'u anlaşmanın dışında tutmaya çalışıyorduk ve benim işim de geleceğe yönelik hareket etmek. Eğer onları dahil etmezsek, iki adet ilk tur draft hakkı alma konusunda ısrarcı olmuşlardı ve bu konuda oldukça da kararlılardı.



Günün sonunda ya bir anlaşma yapacaktık, ya da pas geçecektik. Ve o noktaya dek birçok kez pas geçmiştik.



Takım içinde bu seçimleri verip vermememiz üzerine tartışırken, birkaç gün geriye gideyim, Batı Konferansı'nda beğendiğimiz bir oyuncusu olan bir takımla konuşuyordum. Bu seçimlerden birini o oyuncu için teklif etmiştik, ama hayır demişlerdi. GM'in bu tutumu beni biraz rahatsız etmişti ve kendi kendime 'Bu adam bu oyuncuyu asla bırakmaz' demiştim.



Sonra ne diyeceğini görmek için hızlı bir şekilde bu seçimlerini ikisini de teklif ettiğimde, yine hayır cevabı gelmişti. Bu arada lafı geçen bu oyuncu, dünyadaki herkesin 'İki tane ilk tur seçimine kesinlikle takas edilmeliydi' diyeceği bir oyuncu."



"BURADA 'HARDEN' DİYORUZ, SEÇİM DİYORSUNUZ"



Nets ekibi Maxey ve Thybulle'u son takas gününe kadar sorarken, Morey de Harden'ı almak için ne yapmak istediğine karar vermek durumunda kalmıştı. Philadelphia, Brooklyn'in taleplerine boyun eğmiş ve anlaşmaya ikisi de korumalı olan ilk tur seçimlerini dahil etmişti:



"Son güne gelirsek, yine iki adet ilk tur seçimini tartışıyorduk ve yönetimdeki kıdemli çalışanlarımızdan biri, 'Üç gün önce bu seçimler karşılığında o oyuncuyu bile alamamıştık. Bunun neyini tartışıyoruz? James Harden'ı alabiliriz! Hall of Fame'e girecek bir oyuncudan bahsediyoruz, hala korumalı draft hakkı falan diyorsunuz.' demişti.



Ama ben oldukça ehemmiyetli biriyimdir. Daha önce korumasız ilk tur seçimi vermişliğim hiç yoktu. Bunun takımlara zarar verdiğini düşünenlerdenim. Ancak korumalı ilk tur seçimleri, atıyorum 2085'te işler alt üst olursa, draftın üst noktalarında yer alacak bir seçim de olmayacaktı."



Harden'ın hamstring sakatlığının halen devam eden iyileşme sürecinden ötürü, All-Star arası sonrasına dek dönüşü beklenmiyor.



