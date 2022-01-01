"Harden takası, Durant'in onayıyla gerçekleşti" iddiası!

Brooklyn Nets'in eski James Harden - Kevin Durant ikilisinin, zaman içinde 'herkesi perişan eden bir soğuk savaşa' dönüştüğü iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, ayrıntılı raporunda Harden'ın saha içinde oyuna artan ilgisizliği ve saha dışında takımdan uzaklaşmış olmasının, başlangıçta kendisini takas etmeye karşı olduğu bildirilen Durant'e, Brooklyn genel menajeri Sean Marks'a anlaşmayı tamamlaması için talimat vermekten başka çare bırakmadığını açıkladı.



Fischer, makalesinde şu bilgilere yer verdi:



"Brooklyn'den birkaç figür ve Durant'e yakın kişilerle yapılan görüşmelere dayanarak, Harden'ın Ben Simmons için takasının, KD'nin onayı olmadan gerçekleşmiş olamayacağı oldukça açıktı. Nets'te gittikçe daha fazla kişi Harden'ın takas tarihine yaklaşıldığı dönemde gitmek istediği gerçeğiyle yüzleşirken, Durant'in onayı herkesinkinden daha önemliydi.



İki süperstarı da tanıyan bir kişi, durumla ilgili 'KD, James'ten kurtulmak istemiyordu ama gideceğini anlamıştı.' şeklinde konuşmuştu.



Brooklyn hakkında bilgisi olan başka bir figür, Kevin'in 'S**erler. James hiçbir şey yapmıyor' dediğini ve 'Kevin'in son kararı vermeden bu takasın gerçekleşeceğini düşünmediğini' açıklamıştı.



Durant, Harden'ın takıma olan sözde bağlılığının son birkaç haftaki değişiminden bıkmıştı. Harden, sağ hamstring gerginliğiyle ilk kez benche alındığı dönemde, Durant, bu sakatlığın ciddiyetine şüpheyle yaklaşan Brooklyn figürleri arasındaydı.



Sonrasında Perşembe sabahı Durant'in, Nets genel menajeri Sean Marks'ı aradığı bildirildi.



Durant başlangıçta Harden'ı Simmons ile takas etmeye direnirken, Harden sonunda takımın elini zorlamıştı. Brooklyn'in üst üste mağlubiyetleri ve Harden'ın kafasına göre hareket edişi, savunulması zor bir durum yaratmıştı.



Durumdan haberdar olan bir başka kaynağın, 'Bu kararı veren' ve 'Anlaşmayı yapın' diyen kişinin Kevin olduğunu söylediği belirtildi."



HARDEN "KENDİ OYUNUNU OYNAMAK" İSTEMİŞ



Fischer, Durant'in "Harden'ın Nets'in ilk antrenmanları sırasında kondisyonunun kötü olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını" ve Kyrie Irving'in sezonun büyük bir bölümünde olmamasının Durant ve Harden'ın omuzlarına ağır bir iş yükü bindirdiğinden ötürü, aralarındaki ilişkinin daha da 'gergin bir hal aldığını' belirtti.



Durant ve Steve Nash'in serbest akan bir hücumu tercih ettikleri, Harden'ın ise "kendi bire bir oyununu oynamak istediği" iddia edildi.



Fischer'ın kaynaklarından biri, Brooklyn koçlarının bir mola sonrasında Durant için oyun çizmeleri sonrası, Harden'ın "gözlerini devirdiğini" fark ettiğini söyledi. Bir diğeri ise, Harden-Durant arasındaki dinamiği "son birkaç aydır herkesi perişan eden bir soğuk savaş" olarak tanımlamıştı.



