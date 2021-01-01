Harden: "Takas sürecinden ötürü, pişmanım..."

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, Nets üyesi olarak yaptığı ilk basın toplantısında, çalkantılı geçmiş olan takas süreci hakkında konuştu.



Harden, takas sürecinin gelişme şeklinden biraz pişmanlık duyduğunu belirtti:



"Biraz pişman oldum, çünkü bunu yapacak tipte bir adam değilim. İlgiye ihtiyaç duymam, özellikle negatif ilgiye ya da enerjiye. Hiç öyle bir adam olmadım. Normalde hiç yapmayacağım bazı şeyler olup bitti, ama nihai hedefim rekabet edebileceğim bir yere gidebilmekti. Ve Brooklyn'e gelerek amacıma ulaştım.



O organizasyona, şehre, ailem ve benim için yaptıkları her şeye karşı, büyük sevgi ve saygım var."



Harden, Nets formasıyla ilk maçına bu geceki Orlando Magic karşılaşmasıyla çıkabilir. Bununla birlikte, ESPN'den Malika Andrews'un açıklamasına göre, Harden geçtiğimiz gün takımın antrenmanını kaçırmak durumunda kalmıştı ve takasa dahil olan tüm oyuncular, fiziksel testi geçene kadar sahadaki herhangi bir aktiviteye katılamıyorlar.





