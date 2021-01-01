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Harden süresiz kadro dışı, playofflara kadar oynamayabilir!

Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın, hamstring sakatlığından ötürü süresiz olarak kadro dışı kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın, hamstring sakatlığından ötürü süresiz olarak kadro dışı kalacağı bildirildi.

Harden'ın yakın zamanda parkelere dönmesinin beklendiği, ancak zorlanan hamstringinin rehabilitasyonu sırasında "bir aksilik" yaşadığı kaydedildi.

Koç Steve Nash, Harden hakkında şunları söyledi:

"En başa döndük. Döneceği zaman geri dönecek. Playofflarda olabilir belki. Daha erken de olabilir."

Nisan ayında sekiz maç kaçırmış olan James, Brooklyn'le oynadığı ilk 34 maçta 25.4 sayı, 11.0 asist ve 8.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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