Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcayınca, forması emekli edilmiş!

Houston Rockets süperstarı James Harden'in formasının, bir striptiz kulübünde bir gece 1 milyon dolar harcadıktan sonra tavana asılarak onurlandırıldığı bildirildi.



Harden'ın Rockets formasının bir gün Toyota Center tavanına yükseltileceği tahmin edilse de, şu anda hala aktif bir oyuncu olmasına rağmen, 13 numaralı forması, basketbol sahası dışında şimdiden onore edilmiş gibi görünüyor.



Joe Budden'ın podcast'inin son bölümünde, Harden'ın formasının, Houston'daki bir striptiz kulübündeki çılgın bir gecede 1 milyon dolar harcaması sonrası emekliye ayrıldığı açıklandı:



"James'in forması tepeden asılı duruyor. Bunu yapmalarının sebebinin, James'in orada çok fazla para harcaması olduğunu söylemişlerdi. Bu yüzden formasını striptiz kulübünün tepesinden asmışlar."



Harden'ın striptiz kulüplerine olan ilgisi, lig genelinde bilinen bir durum. Rockets süperstarının tüm çevresindeki insanları bu tarz yerlere götürdüğü bilindiğinden, bu şekil bir faturanın gelmesi sürpriz değil.



Yine de bu 1 milyon dolarlık hesap, bir dünya rekoru olma şansına sahip. Harden, 2017'de Rockets'ten aldığı dört yıllık 160 milyon dolarlık uzatma kontratı göz önüne alındığında, bu faturayı pek umursamaması da olası.



