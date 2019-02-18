Harden: "Skor serisi kovaladığım bir şey değil, zorunluyum"

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James Harden, tarihi skorerlik döneminin temel sebebi olarak gereklilik kavramına değindi ve Houston Rockets'ın, sezonda ayakta kalabilmek adına Wilt Chamberlain'ın rekorunu kovalamaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.Harden art arda 31 maçta en az 30 sayı attı ve Chamberlain'ın 65 maçlık rekorunun arkasında NBA tarihinin ikinci en uzun serisine sahip. Houston, diğer önemli isimleri Chris Paul ve Clint Capela'nın yokluğunda sezonda 21-10 serisinde bulunuyor ve bu da, Harden'ın bu serisinin gerekliliğini kanıtlar nitelikte.Harden, ESPN'den Rachel Nichols ile yaptığı röportajdaifadelerini kullandı.Rockets, 33-24'lük serisiyle Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.