Philadelphia 76ers yıldızı James Harden, NBA başkanı Adam Silver'dan gelen All-Star maçı davetini reddettiğini iddia eden haberleri yalanladı.



Harden, iyi bir sezon geçirmesine ve Doğu'daki en iyi takımlardan birinde ligin asist kralı konumunda olmasına rağmen 2023 All-Star kadrosunun dışında kalmıştı.



ESPN'den Ramona Shelbourne, NBA'in Harden'a All-Star yedeği olmayı teklif ettiğini ancak Harden'ın cevap vermeyi reddettiğini, bunun da Silver'ın daveti geri çekmesine yol açtığını bildirmişti.



Harden, Instagram'da bu iddiaları yalanlayarak "Bu iddiaları abartmaya başladınız artık. Artık şikayette falan bulunmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.



Harden, yaz dönemi boyunca takımdan takas talebi bulunmasından takım başkanı Daryl Morey'ye Çin'de yalancı demesine kadar, medyanın ilgi odağı olmuştu.



